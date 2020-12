Checo Pérez sobre su carrera en Fórmula 1: 'Me considero muy afortunado'

Según la mitología romana, la diosa fortuna es la más caprichosa del Olimpo y es causante tanto de sucesos prósperos o desgraciados que acaecen a la humanidad. Se trata de la personificación del destino y entre sus manos gira la rueda infinita de la vida que hoy tiene a Sergio Pérez a la espera de saber hacia dónde se dirigirá su futuro, con Red Bull Racing o el limbo como únicas opciones en su horizonte.

A lo largo de una década dentro de la Fórmula 1, Checo ha sido la alegoría perfecta de esa rueda de la fortuna al haber llegado a lo más alto para luego descender hasta lo más profundo y viceversa, como le ocurrió el fin de semana pasado en Bahrein, cuando era tercero y abandonó a dos giros del final. Pero por más que en estos momentos parezca que la suerte no está de su lado, el tapatío mantiene la fe.

“Me considero muy afortunado. Mucha gente dice que tengo mala suerte, que nunca he tenido un coche competitivo, que no estaban a la altura de mi talento, pero creo que he tenido una carrera increíble. En estos 10 años he visto pilotos que duran tres o cuatro años y no vuelven, yo he estado 10 años y he dado mi máximo y no ha quedado dentro de mí, no me estoy yendo por malo, si fuera así sería el primero en ya estar en mi casa”, dijo el piloto de 30 años en una videoconferencia.

Al jalisciense le restan dos carreras, una este domingo en Sakhir (pero en el trazado exterior del circuito) y una más en Abu Dhabi, antes de saber la decisión final del equipo de Milton Keynes. Pese a haberse perdido las dos competencias de Silverstone a causa del coronavirus, se encuentra quinto en la clasificación, y de no ser por el accidente en su motor, habría sumado el podio número 10 de su trayectoria y hubiera mantenido intacta su increíble racha de 18 carreras dentro de los puntos.

“Ha sido una temporada dura en esa parte, muchos golpes. Lo del Covid fue un momento muy duro por todo lo que estaba viviendo, el coche estaba en su mejor momento y estaba Silverstone. Fue un día fuerte, siempre busco ver el lado positivo de las cosas y mejorar en lo que puedo cambiar, lo que no está en mis manos no le dedico tiempo, pero doy lo mejor de mí y por eso me voy contento a casa cada fin de semana”, puntualizó.

