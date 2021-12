Checo Pérez tras abandonar el GP de Abu Dabi: 'El motor estaba al límite de poder tronar'

Sergio Pérez es parte fundamental del campeonato de Max Verstappen. El mexicano hizo un tremendo papel en la última fecha en Abu Dabi, cumplió con todo lo que tenía que hacer y aunque no terminó la carrera, la satisfacción de ver a su coequipero con la corona le deja un grato sabor de boca.

“Contento por Max, creo que era el piloto que más lo merecía. Ha manejado en un nivel increíble durante toda la temporada y muy contento con todo mi equipo porque al final del día como deportista no te quieres encontrar en estas situaciones”, declaró el mexicano al final del evento.

Checo marchaba en tercer lugar cuando se corría la vuelta 56, pero tuvo que abandonar por problemas técnicos con su auto y también, para seguir aportando en la victoria de Verstappen.

“Es una pena que al final no tuvimos el campeonato de constructores, al final me tuve que retirar porque el motor estaba al límite de poder tronar y no queríamos el safety car. Lo principal para hoy era conseguir el campeonato para Max”, aseguró el tapatío.

Pérez al final terminó la temporada en cuarto lugar con 190 puntos, con una victoria en Azerbaiyán, cinco podios y con la satisfacción de haber cumplido con su parte para que Red Bull se quedará con el campeonato de pilotos.

