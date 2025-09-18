Checo Pérez "volverá" a Ferrari 13 años después de su salida del Cavallino

Checo Pérez, que salió de Red Bull antes del comienzo de la temporada 2025, volverá a la Fórmula 1 en 2026 para ser piloto de Cadillac, que será la escudería número 11 en la Máxima Categoría del Automovilismo.

Previo a que Checo y Bottas se suban al Cadillac para el Gran Premio de Australia, en marzo del siguiente año, el piloto mexicano, gracias a una colaboración entre la escudería estadounidense y su similar en Italia, volverá a conducir un Ferrari 13 años después de la salida del mexicano de la Academia del Cavallino Rampante.

Checo Pérez | AP

De acuerdo a diversos reportes, Checo estará llegando a Silverstone en el transcurso de la siguiente semana, donde se pondrá a punto con el Ferrari SF-23, monoplaza que ocupó la escudería durante la temporada 2023.

Con ese auto, Ferrari se subió en nueve ocasiones al podio y fue el único monoplaza de la parrilla en vencer al Red Bull de Max Verstappen, teniendo su única victoria en el Gran Premio de Singapur de ese año, conducido por Carlos Sainz Jr.

Checo conducirá el Ferrari de 2023 en Silverstone | AP

Checo Pérez estuvo en Ferrari

El mexicano estuvo con Sauber de 2010 a 2012, años en lo que Ferrari le daba motores a la escudería con la que corría Checo Pérez, en ese tiempo, el mexicano mejoró sus habilidades en la Academia del Cavallino Rampante, aunque dejó la instrucción en Maranello después de la temporada 2012, cuando firmó con McLaren para correr con los de Woking en 2013.

Con McLaren, Checo vivió una de sus peores temporadas en la F1, donde solo sumó 49 puntos, llegando a Force India para la temporada 2014.

Checo estuvo en la Academia de Ferrari | @Scuderiascoop