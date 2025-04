¿Checo Pérez vuelve a Red Bull? Proponen a candidato para reemplazar a Yuki Tsunoda

Con la salida del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, Red Bull Racing tiró la última cortina que tapaba todos sus problemas. Y ahora, con un pobre desempeño del segundo monoplaza, la escudería austriaca sufre en la temporada 2025 de la Fórmula 1, sosteniéndose únicamente por Max Verstappen.

Tras el experimento fallido de Liam Lawson, quien sólo corrió dos carreras, el equipo apostó por el japonés Yuki Tsunoda, a quien tampoco le ha ido bien este año.

Y aunque Helmut Marko, asesor de RBR en la F1, aseguró que se la jugarían con el nipón por el resto del año, voces expertas en la categoría reina hacen un llamado para mirar hacia otros pilotos.

Verstappen, en el GP de Bahrein I AP

La opción de Red Bull para 2026

De acuerdo con Guenther Steiner, exjefe de equipos como Red Bull Racing, Jaguar y Haas, hay un nombre que Christian Horner ya debe de analizar si las cosas con Yuki Tsonoda no funciona: Isack Hajdar.

"Por el momento quieren poner un poco de calma ahí, pero al final, Isack Hadjar es el indicado para irse de VCARB y reemplazar a Tsunoda, claro, si Yuki no llega a hacer algo bueno, porque en estos momentos está en una prueba", indicó el exdirectivo en podcast 'The Red Flags'.

Max Verstappen y Yuki Tsunoda I AP

¿Cómo le ha ido a Red Bull sin Checo Pérez?

En las cinco carreras de este 2025, Red Bull no existe si no es por Max Verstappen, quien es tercer lugar del Mundial de Pilotos con 87 puntos, pues Liam Lawson no sumó en dos carreras, y Yuki Tsunoda acumula dos unidades en tres fechas.

"No creo que Tsunoda regrese a Racing Bulls, y no tiene de otra, o se queda en Red Bull o se va a casa. Entonces si llega a ocurrir esto, Hadjar es el candidato ideal para subir", sentenció Steiner.

Hadjar, piloto de Racing Bulls I AP