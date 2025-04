Max Verstappen responde a rumores de su salida de Red Bull: "No estoy muy contento con nuestro coche"

Red Bull no ha tenido un buen inicio en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, con un RB21 que no se compara al auto de McLaren o al de Mercedes. Esto provocó rumores de una posible salida de Max Verstappen al final de la temporada.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

A raíz del sexto lugar del neerlandés en el Gran Premio de Bahréin, la especulación tomó fuerza. Incluso el propio asesor de la escudería, Helmut Marko, aceptó que el temor sobre la salida del actual campeón es real.

Verstappen desestima rumores de posible salida a Red Bull

Previamente al Gran Premio de Arabia Saudita, el neerlandés habló sobre la posibilidad de su salida del equipo. "Honestamente mucha gente está hablando de ello, excepto yo".

Verstappen habló sobre su continuidad en Red Bull | RED BULL

"Sólo quiero centrarme en mi coche, trabajar con la gente del equipo, eso es lo único en lo que pienso en la Fórmula 1; estoy muy relajado”, fueron sus palabras.

Verstappen enfatizó que no está satisfecho con el rendimiento del RB21, pero aseguró que todos están jugando soluciones. "Estoy contento, sólo que no estoy muy contento con, por supuesto, nuestro coche. Todos queremos ser mejores, no hay ningún secreto al respecto. Eso es lo que intentamos mejorar".

Verstappen evitó detalles sobre charla entre Marko y Vermeulen

Otra situación que se presentó en Bahréin fue que el asesor de Red Bull se reunió con el manager de Max, Raymond Vermeulen. "Creo que estaban teniendo una conversación sobre todo, lo que creo que está permitido".

Verstappen ha tenido un complicado arranque de temporada con Red Bull | RED BULL

"Creo que todos nos quedamos frustrados con el resultado, con las cosas que fueron mal en la carrera, y creo que de eso hablaron Raymond y Helmut, y Christian (Horner); incluso, vino y todos tuvieron una conversación. Creo que eso debería permitirse“, refirió Max.

Por último, externó su confianza en que mejorarán a lo largo de la temporada. "No pienso en rumores, sólo voy carrera a carrera. Tengo la esperanza de que todavía podemos mejorar las cosas, pero vamos a ver lo que conseguimos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Óscar Piastri 'iguala' a Max Verstappen y recibe calificación perfecta tras el GP de Bahréin

Verstappen está inconforme con el RB21 | RED BULL