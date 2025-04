Christian Horner identificó los problemas de Red Bull en la Temporada 2025 de Fórmula 1

Sin un chivo expiatorio como lo fue Sergio 'Checo' Pérez en varias carreras de 2024, Red Bull finalmente ha puesto la atención en el desarrollo del auto. No obstante, puede que sea muy tarde para solucionar sus problemas.

Tras un desastroso Gran Premio de Bahréin, el director de la escudería austriaca, Chrisitan Horner, identificó la raíz de algunas de las complicaciones que han tenido. Algunas de ellas estaban presentes desde 2024, aunque no se solucionaron en ese momento.

Max Verstappen tuvo una carrera complicada en Bahréin | RED BULL

Desconexión entre el simulador y el RB21

En declaraciones recopiladas por Motorsport, el británico reconoció que uno de sus principales problemas es que no encuentran la puesta a punto idónea porque el simulador no refleja el comportamiento real en pista. "Se puede enmascarar un poco a través de la puesta a punto y hemos sido capaces de lograr en Suzuka".

"Pero creo que esta carrera (en Bahréin) ha puesto de manifiesto algunos escollos que, obviamente, muy claramente que tenemos que superar muy rápidamente“, declaró Horner. Este es uno de los problemas que se identificaron a finales de 2024, pero que no se encontró solución en ese momento.

La situación de Red Bull es crítica por el bajo rendimiento mostrado | RED BULL

En ese sentido, apuntó directamente al túnel de viento. "La herramienta no está replicando con lo que estamos viendo en la pista y luego está en ese punto, es como decir la hora en dos relojes diferentes", y señaló que el nuevo estará listo hasta 2027.

Difícil encontrar las soluciones

Horner reiteró que con estas carencias, al momento de la carrera no logran poner a punto el auto porque no tienen los datos correctos para ello. "Principalmente el túnel de viento nos ha llevado en una dirección que no está replicando lo que estamos en la pista".

"Por lo tanto, terminas con una mezcla entre lo que tus herramientas te están diciendo y lo que son los datos de la pista. Creo que entendemos dónde están los problemas, es la introducción de las soluciones lo que obviamente lleva un poco más de tiempo", añadió.

Red Bull no encuentra soluciones a sus problemas | RED BULL