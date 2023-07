'Checo' se defiende de las críticas: "No estoy segundo del Mundial por milagro"

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, estuvo en las calles de Madrid en un Showrun de la escudería austriaca. Luego de su exhibición, 'Checo' se dio tiempo de hablar sobre su situación en la Formula 1 tras el Gran Premio de Silverstone.

A pesar de ser segundo en el Campeonato de Pilotos, solo por detrás de Max Verstappen, la prensa internacional ha criticado duramente a Sergio, sin embargo, el mexicano ya se defendió y señaló que no esta en segundo lugar por cuestión de fortuna.

"Mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo del Mundial por cuestión de milagro. Es porque he ganado carreras. Al final siempre lo he dicho, en la Formula 1 siempre importa donde terminas en Abu Dhabi, todo lo demás no importa", comentó Pérez.

Tras quedar fuera de la Q3 en cinco carreras consecutivas, el piloto mexicano aceptó que ha tenido errores, sin embargo, señaló que aún queda mucha temporada para corregir detalles. Asimismo, 'Checo' dijo que su objetivo es ser subcampeón del mundo.

"Es verdad que he tenido algunas carreras malas esta temporada, pero aún queda toda la temporada por delante. El objetivo es el subcampeonato del mundo", declaró Sergio.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TUCA FERRETTI TRAS DERROTA ANTE TIJUANA: 'HAY QUE TRANQUILIZARNOS Y ANALIZAR FRÍAMENTE'