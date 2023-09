Christian Horner reveló por qué Red Bull silenció tras polémica entre 'Checo' y Helmut Marko

En una reciente entrevista, Christian Horner, director del equipo de Red Bull Racing, abordó los polémicos comentarios realizados por Helmut Marko, asesor deportivo de la escudería, en relación con el piloto mexicano Sergio Pérez.

La semana pasada, Marko generó una controversia al relacionar el rendimiento deportivo de Pérez con su origen sudamericano, afirmando que "no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo están Max (Verstappen) o Sebastian (Vettel)". Estos comentarios provocaron una reacción negativa entre los aficionados de la Fórmula 1 en las redes sociales.

Dos días después de sus declaraciones, Marko emitió un comunicado de disculpas a través de ServusTV, el canal propiedad de Red Bull Racing, reconociendo su error y expresando su arrepentimiento. Sin embargo, el equipo Red Bull Racing no se había pronunciado públicamente al respecto hasta ahora.

En una entrevista con Sky Sports F1 de Gran Bretaña durante el Gran Premio de Singapur, Christian Horner comentó: "En primer lugar, esos comentarios no fueron correctos. Helmut lo reconoció rápidamente y se disculpó por ello tanto públicamente como directamente a Sergio. Habló directamente con Sergio al respecto y creo que siempre se aprende en la vida, incluso a los 80 años, e inevitablemente se han aprendido lecciones."

Horner también destacó la importancia de Sergio Pérez en el equipo, describiéndolo como un miembro popular y crucial de la escudería, y recordó el esfuerzo que hicieron para que firmara para la temporada 2021.

Sobre la falta de un comunicado público por parte de Red Bull Racing, Horner explicó: "No es un empleado de Red Bull Racing, así que en términos de por qué no emitimos una declaración, él es parte del grupo más amplio de Red Bull y el Grupo emitió esa disculpa a través del canal de televisión Servus".

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, quien ha abogado en los últimos años por una Fórmula 1 sin discriminación, cuestionó la respuesta de Red Bull y señaló que unas disculpas no eran suficientes. Horner respondió diciendo: "Técnicamente es un empleado directo o un asesor del Grupo, así que no me corresponde a mí responder. Hemos hablado de ello, sé que se arrepiente de lo que dijo, se ha disculpado e incluso a los 80 años aún no es demasiado tarde para aprender."

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHECO PÉREZ TERMINA SÉPTIMO EN LA PRÁCTICA 1 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR; FERRARI DOMINÓ LA PL1