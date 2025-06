Christian Horner rompe el silencio y habla sobre su continuidad en Red Bull

En medio de una de las temporadas más complicadas para Red Bull en los últimos años, Christian Horner ha salido a acallar los rumores que lo colocaban fuera de la escudería austriaca. En entrevista con Sky Sports, el director del equipo reafirmó su compromiso con el equipo campeón del mundo y aseguró que no tiene intención de cambiar de aires.

Christian Horner se quedará en Red Bull | IMAGO7

“Hay tantos rumores. No me voy a ninguna parte. Estoy totalmente comprometido con Red Bull. Tenemos tantas cosas buenas en proceso. Estamos al borde de lanzar nuestro propio motor para 2026, lo cual ha sido un proyecto masivo y un emprendimiento”, declaró Horner.

Durante los últimos meses, se había especulado sobre el interés de escuderías como Ferrari e incluso Alpine por hacerse con los servicios del británico. Sin embargo, Horner fue tajante al respecto:

“Siempre es halagador ser asociado con otros equipos, especialmente equipos como Ferrari. Pero no me voy a ninguna parte, ni siquiera a Alpine como se ha informado. No tengo intención de estar en otro lugar”.