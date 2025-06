Gran Premio de Canadá 2025: Pronóstico del clima apunta a que habrá lluvia en Montreal

En la Fórmula 1, para ganar no basta tener un buen piloto y un buen auto, sino que se deben considerar varios factores dependiendo el circuito. Y en algunos escenarios, como Montreal, un factor clave suele ser el clima.

El Gran Premio de Canadá es una de las carreras en las que las condiciones climáticas suelen ser un dolor de cabeza; no solo porque no resultan óptimas para rodar en pista, sino porque suelen variar drásticamente de un día a otro. Y este año, en el que será la décima parada de la Temporada 2025, no es la excepción.

La lluvia puede condicionar la carrera del próximo fin de semana | X: @F1

Tras un caluroso Gran Premio de España, la F1 llega a un Circuito Gilles Villeneuve esta semana. Y los diferentes equipos harán bien en estar "pegados" al radar de lluvia, ya que de momento el pronóstico es impreciso.

Lluvia en la qualy, seco en la carrera en Canadá

De acuerdo con Motorsport, el pronótisco apunta a que el día con mayor precipitación pluvial será el sábado, es decir, en la jornada de clasificación. Según el medio mencionado, el viernes durante las Prácticas Libres estará seco, con alternancia de sol y nubes, y la temperatura alrededor de los 18 grados.

Montreal es un escenario en el que suele darse la lluvia | X: @F1

El sábado cuando aumenta la probabilidad de chubascos, aunque es difícil predecir si la tormenta llegará hasta el circuito y cuánto interferirá en la qualy. Además de que se espera que la temperatura suba uno o dos grados.

Y para la carrera, programada para el domingo a las 14:00 horas (tiempo local), es más probable que nuevamente se alternen las nubes y ratos de sol, con una temperatura cercana a los 22 grados. Aunque se estima que sea el día más caluroso del fin de semana, no se descarta una llovizna ocasional durante la carrera.

La lluvia podría aparecer a lo largo del fin de semana en Canadá | RED BULL

La de 2024 fue una carrera caótica por la lluvia

Con este pronóstico, es imposible no recordar lo ocurrido hace un año. En 2024, la carrera comenzó con condiciones de lluvias, pero solo los Haas colocaron gomas intermedias. Aunque les funcionó, cuando el cielo comenzó a clarear, tuvieron que cambiar con neumáticos lisos.

En general, las condiciones cambiantes de la pista -que no se secó por completo- condicionó a varios pilotos y provocó los trompos de Logan Sargeant, Sergio Pérez y Carlos Sainz, que abandonaron. A ellos se sumaron Alex Albon y Charles Leclerc, el primero por el choque que provocó Sainz y el segundo por fallas en su unidad de potencia.

La lluvia causó estragos el año pasado en Montreal | X: @F1