Helmut Marko critica a los compañeros de Max Verstappen: "Fallan cuando intentan seguirle el ritmo"

En nueve carreras que se han celebrado en la Temporada 2025 de Fórmula 1, Red Bull solo ha sumado puntos con ambos autos en tres de ellas y en ninguna terminaron con los dos autos en el Top 5. El cambio de Yuki Tsunoda por Liam Lawson no ha tenido un impacto significativo y el español ha sumado siete puntos en siete Grandes Premios.

Sin embargo, para el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, volvió a considerar que no es una cuestión del auto, sino de los pilotos, que no saben acoplarse al RB21. Puso de ejemplo al propio Tsunoda, que en la clasificación no logra mantener el mismo ritmo que Max Verstappen.

A Tsunoda le ha costado seguirle el ritmo a Verstappen | RED BULL

"La situación con Yuki es mejor en ciertos aspectos. En los entrenamientos libres, a veces está a una décima del ritmo. Pero tan pronto como pasamos a la clasificación, donde Max realmente aumenta el ritmo, Yuki no puede seguirlo. Y al intentar compensarlo, comete errores", declaró en entrevista con Servus TV.

A Tsunoda le cuesta adaptarse al RB21

Por otra parte, y aunque reconoció que en el pasado Gran Premio de España ambos autos tuvieron una configuración distinta, Marko señaló que el japonés no sabe acoplarse al auto como Verstappen; un discurso al que mantuvo siempre respecto a Sergio 'Checo' Pérez.

"Nuestros coches suelen ser desastrosos el viernes, pero conseguimos ponerlos en orden para la clasificación. Eso requiere algunos cambios bastante grandes; Max se adapta inmediatamente. Yuki, en cambio, necesitaría unas cuantas vueltas, que no tenemos en la clasificación, para adaptarse. Pero esperamos que siga progresando", declaró.

Marko señaló que Yuki no ha mejorado lo suficiente | RED BULL

Marko sobre el piloto ideal: "Mentalmente estable"

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Checo Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. La lista de compañeros de Verstappen se sigue alargando y para el asesor de Red Bull es que el ocupante del segundo asiento no logra mantenerse estable y puso de ejemplo al mexicano. "Al principio, 'Checo' era bueno, incluso ganó dos o tres Grandes Premios con nosotros".

"Pero con el tiempo, las cosas fueron cada vez peor. Necesitamos a alguien mentalmente estable, realmente estable, que siga su propio camino y no intente batir a Max. Ahí es donde todos fallan, cuando intentan seguirlo", finalizó.

Marko criticó a Checo Pérez | RED BULL