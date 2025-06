Red Bull no tiene conversaciones formales con Sebastian Vettel para reemplazar a Helmut Marko

Helmut Marko tiene claro quién quiere que ocupe su lugar como asesor de Red Bull: Sebastian Vettel. Sin embargo, de momento la escudería austriaca no se ha acercado al alemán, cuatro veces campeón de Fórmula 1 con los de Milton Keynes.

Desde hace un par de meses, el directivo de 82 años señaló a Vettel como el candidato ideal para llegar a su puesto y esta semana, en entrevista con lo reiteró en entrevista con ServusTV. "No me estoy haciendo más joven, eso está claro. Hay que pensar en ello".

Marko reiteró que le gustaría ver a Vettel reemplazarlo | RED BULL

Sin charlas formales con Vettel por ahora

En la misma plática, Marko, cuyo contrato vigente expira en 2026, precisó que por ahora es solo un deseo, no algo que esté en proceso. "No ha habido conversaciones detalladas", y añadió que, si bien Vettel es el candidato ideal, no es el único.

"Sorprendentemente muchos candidatos" y, en consecuencia, "muchos nombres" en la lista, además que aseguró que "todavía estoy relativamente en forma. Así que eso no es tan de actualidad".

Para Marko, Vettel es un candidato ideal pero no el único | RED BULL

Otras cuestiones de personal sin resolver

Por ahora, parece que más urgente que encontrar el reemplazo de Helmut Marko, para Red Bull es la situación con su auto y sus pilotos. Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, pero según varios medios, tiene cláusulas de salida.

De acuerdo con Motorsport, hay un plazo hasta finales de junio de este año que podría darle al neerlandés la oportunidad de salir si no se han alcanzado determinados logros. De igual forma está el problema del segundo piloto, pues ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han dado los resultados esperados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡No le harán un 'Checo Pérez'! Red Bull descarta reemplazar a Tsunoda pese a mal rendimiento

Helmut Marko sabe que puede dejar pronto al equipo | RED BULL