Chrtistian Horner ve difícil que Checo Pérez remonte hasta el podio en el GP de Emilia-Romagna

Después de tres complicadas sesiones de prácticas libres, Red Bull encontró ritmo con Max Verstappen para la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna. No así con Sergio 'Checo' Pérez, que sufrió un choque en la PL3 y aunque su auto estuvo listo para la qualy, el mexicano no pudo estar a la altura del neerlandés.

Al respecto, Christian Horner celebró las mejoras que hicieron para que Verstappen, que no había liderado ninguna sesión, lograra su octava pole consecutiva. No obstante, lamentó que el tapatío quedó en la P11 tras no superar la Q2. "Ha sido un duro camino a la clasificación. En la P1 y la P2 no estábamos contentos con el auto y hubo un gran trabajo del equipo desde Reino Unido por la noche".

"Con algunos cambios que hicimos para la P3 y luego los cambios para la calificación y por supuesto que Max aprovechó de la mejor manera", y añadió que confía en que Checo tenga un buena remontada en la carrera del domingo. "Estoy seguro que podrá recuperar terreno mañana, pero es frustrante para él".

"Cometió un pequeño error en la primera chicana y luego era ir contra el tiempo en el resto de la vuelta y tratas de recuperar, pero lamentablemente no fue suficiente en esta ocasión”, externó el director británico, que por otra aceptó que ve pocas oportunidades de podio para el tapatío.

“El podio es un largo camino sobre todo por la posición de salida, particularmente son muy rápidos los McLaren y los Ferrari. Será una dura carrera mañana, tendremos que estar en nuestra mejor forma", finalizó Horner.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ TRAS QUEDAR EN LA Q2 EN EMILIA-ROMAGNA: "NO PUDIMOS ENTRAR EN RITMO"