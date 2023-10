Estafa millonaria a empresarios con boletos del Gran Premio de México

Un grupo de empresarios de la Ciudad de México reveló haber sido estafado tras comprar boletos para la zona de Club Paddock para el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula Uno. Cada entrada tenía un precio de 160 mil pesos, lo que acumuló una cantidad considerable de 2.4 millones de pesos.

El grupo de 15 personas, la mayoría hombres de negocios revelaron que hicieron la transferencia para los boletos a una empresa de publicidad relacionada con le Gran Premio Mexicano, sin embargo, hasta el momento no han recibido las entradas.

El supuesto responsable de esta estafa ha sido identificado como Marco Antonio Finn, propietario de la empresa "Publicidad FBC". Bajo la apariencia de un contrato legal entre "Landmark FBC" y "Make Pro", este individuo persuadió a los compradores de la autenticidad de su oferta, mostrándoles documentos que parecían legítimos.

Según los afectados, el presunto estafador argumentó que disponía de un espacio en el Club Paddock que no iba a utilizar, y aludió a un plan de comercialización de dichos accesos. No obstante, los empresarios descubrieron que no solo no tenían en su poder los boletos prometidos, sino que Marco Antonio Finn se ha mantenido inalcanzable y ha evitado enfrentar a los afectados.

En vista de la gravedad de la situación y el inminente inicio del evento, los empresarios defraudados están tomando medidas legales. "Estamos preparando ya una denuncia penal por fraude", confirmando la presunta estafa,

El caso continúa en desarrollo, y se espera que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para esclarecer esta estafa millonaria y brindar justicia a los empresarios afectados, cuya confianza y recursos se vieron comprometidos en este lamentable incidente.

