F1: A 'Checo' Pérez no le gustaría que su hijo sea piloto, pero sí futbolista

Sergio 'Checo' Pérez es el mejor piloto en la historia del automovilismo mexicano, pero ya exise un talento que podría derrocar al tapatío del trono: Sergio Pérez Jr.

El tricolor, quien está a punto de ser Subcampeón de la Fórmula 1, reveló que su primogénito, que en poco más de un mes cumplirá 6 años, es mucho mejor piloto que lo él era a esa edad.

Sin embargo, Checo no está del todo convencido que su hijo siga sus pasos y lo prefiere en otras disciplinas, como el futbol, aunque si Sergio Jr. quiere subirse a un monoplaza, respetará su decisión.

"Le gusta mucho (el automovilismo) y tiene mucho talento, se lo he dicho, que llegará tan lejos como quiere, tiene más talento que yo a esa edad, lo he visto. Tiene mucha facilidad, pero al final pocos tienen el hambre que yo tuve y dependerá de él”, declaró para ESPN.

La otra gran pasión de Checo, además del automovilismo, es el futbol, razón por la que porta el número 11, en honor a Iván Zamorano, exdelantero chileno del Real Madrid y de América, entre otros equipos. Es por ello que ve a su hijo en una cancha y no en la pista, profesión que se vuelve muy demandante a la larga.

“En lo personal no me gustaría, porque siendo mexicano dejas años increíbles de tu vida, pero es increíble luchar por tus sueños y la felicidad igual está ahí en luchar, buscar tus metas. Le gusta igual el futbol y me gustaría que esté apegado al deporte", indicó Pérez Mendoza.

