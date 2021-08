F1: Lewis Hamilton corrió el Gran Premio de Hungría con síntomas de Covid-19

El séptuple campeón del mundo, Lewis Hamilton (Mercedes), nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno tras acabar tercero este domingo el Gran Premio de Hungría, podría haber disputado la prueba con Covid-19.

En entrevista con los medios tras su participacón en el circuito de Hungaroring, el británico reveló que en últimos días mantuvo los síntomas que arrastró la primera vez que se contagió de Coronavirus.

"Tuve un gran mareo y todo se volvió un poco borroso en el podio. He estado luchando todo el año con mi salud después de lo ocurrido a fines del año pasado y sigue siendo una batalla.

"No he hablado con nadie en particular sobre esto, pero creo que se está demorando. Recuerdo los efectos cuando lo tuve. El entrenamiento ha sido diferente desde entonces y los niveles de fatiga que obtienes son diferentes y es un verdadero desafío", explicó.

