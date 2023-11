F1: Max Verstappen elige a los pilotos que se parecen a los personajes de ¿Qué Pasó Ayer?

Cuando se habla de Las Vegas, es imposible no hacer referencias de la legendaria película 'The Hangover', o como se le nombró en México, '¿Qué Pasó Ayer?. Es por eso que The Red Flag Podcast aprovechó la visita del tricampeón del mundo para preguntarle ¿quiénes de los pilotos se parecen a los protagonistas de esta película?, Max Verstappen no dudó en ningún momento de sus respuestas.

Los chicos de The Red Flag comenzaron con Doug Billings, el personaje que terminó perdido en la azotea del hotel y que desata la trama cuando nadie recuerda en dónde está: “Si hubiera algún conductor que se perdiera y terminara en el techo, ¿quién crees que sería?”, el neerlandés no lo pensó dos veces y respondió: “Checo; ya se pierde sin salir de noche, entonces...”, de inmediato arrancó la risa de los podcasters.

Sobre quién interpretaría a Alan Garner, tal vez el personaje más curioso, pero cómico de la saga, Verstappen lanzó dos opciones: “Tal vez George (Russell) o Esteban (Ocon)”.

En cuanto al "líder de la manda", o mejor conocido como Phil Wenneck, el mismo Max se eligió, sin embargo, no se atrevería a robarle un tigre de bengala a Mike Tyson como el protagonista lo hizo en la película: “Oh, me encantaría intentarlo, pero no trataría con Mike”, dejó el neerlandés con una sonrisa.

Para finalizar, el piloto de Red Bull postuló a Daniel Ricciardo para ser Stuart Price, mejor conocido como 'Stu', el personaje más reservado a primera vista, pero que realmente está dispuesto a hacer cualquier tipo de locuras como quitarse un diente por una apuesta.

“¿Quién sería más propenso a quitarse un diente?”, el cuestionamiento que Verstappen refirió: ‘Oh, no lo sé, tal vez Daniel (Ricciardo)”.

