Valtteri Bottas, piloto de la escudería Alfa Romeo, terminó la carrera en la décima posición, lo que hizo que consiguiera un punto en el GP de México que se corrió este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Valtteri fue fotografiado por su esposa, Tiffany Cromwell, bebiendo cerveza al puro estilo mexicano, directo de la botella, el cual era de caguama, y posteriormente, el finlandés ‘pecó’ comiendo unos tacos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Tras la qualy del sábado, el piloto reconoció que le gusta correr en México y recordó que el año pasado ganó la Pole Position con Mercedes, además de que la pista del Autódromo no es nada sencilla de correr.

“En cuanto a México, siento que en general ha sido una buena pista para mí. El año pasado hice la pole. Así que, obviamente, eso indica que es uno de esos circuitos que nos gustan a algunos pilotos. Me gusta. Tiene superficies lisas, poco agarre. Así que sin duda es una forma de conducir un poco diferente, lo cual no me importa", comentó.

