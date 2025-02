Fórmula 1: Escuderías presentan sus autos para la Temporada 2025 en evento conjunto

Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, todos los equipos se reunieron en un solo espacio para presentar a sus pilotos y los diseños de sus autos para la Temporada 2025. La Arena O2 en Londres fue el escenario de este evento sin precedente y que marca el inicio de las “celebraciones” del 75 aniversario.

La presentación de los novatos que competirán este año y la primera aparición pública de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari fueron dos elementos que más expectativa causaron en el F1 75 Live.

Presentaron todos los coches | X @F1

Así fue la presentación de los equipos de la Fórmula 1

SAUBER

Último lugar en el Campeonato de Constructores en 2024, fue el primer equipo en presentar su auto, el C45, entre láseres verdes. El diseño es principalmente verde, con un degradado a negro en la parte posterior.

Pilotos: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto (NOVATO)

Director de equipo: Mattia Binotto

Nombre del monoplaza: C45

WILLIAMS

El FW47 “descendió” del techo previo a la introducción de James Vowles y sus pilotos. El diseño cambió con respecto a lo visto en el día de filmación, por completo en azul, sin los degradados en negro.

Pilotos: Alex Albon y Carlos Sainz

Director de equipo: James Vowles

Nombre del monoplaza: FW47

One legendary team, ready to climb the order once again...



VISA CASH APP RACING BULLS

Lo que en su momento fue AlphaTauri, cambió de nombre y apostó por una revelación más sencilla, con el auto debajo de una manta negra. Pero lo simple de la presentación se compensó con el elaborado diseño, blanco con azul y la textura de múltiples toros para dar el efecto de degradado.

Pilotos: Isack Hadjar (NOVATO) y Yuki Tsunoda

Director de equipo: Laurent Mekies

Nombre del monoplaza: VCARB 02

HAAS

Con estilo muy americano, con imágenes de Estados Unidos proyectadas de fondo, el VF-25 de Haas también avanzó a lo largo de la pasarela y una vez en el centro giró para presumir su diseño principalmente blanco, con negro en la parte superior.

Pilotos: Esteban Ocon y Oliver Bearman

Director de equipo: Ayao Komatsu

Nombre del monoplaza: VF-25

ALPINE

Con un DJ en vivo, la escudería francesa presentó un auto que nuevamente mezcló el azul -como color principal- y el rosa, que resalta en detalles como la trompa, el halo y en el nombre del patrocinador en los pontones laterales.

Pilotos: Pierre Gasly y Jack Doohan (NOVATO)

Director de equipo: Oliver Oakes

Nombre del monoplaza: A525

ASTON MARTIN

Los de Silverstone se salieron un poco del guion, con la participación de la cantante nigeriana Tems y una orquesta de violinistas. En cuanto al auto, su diseño varió ligeramente en comparación con 2024, con el verde tradicional pero más negro, sobre todo en los costados.

Pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll

Director de equipo: Andy Cowell

Nombre del monoplaza: AMR25

Entre diseños sin cambios, Ferrari se robó el show

De las cuatro escuderías que este año generan más expectativa, los de Maranello no decepcionaron en su presentación. De los cuatro primeros lugares del Campeonato de Constructores, Ferrari fue el único equipo que apostó cambiar algo en su decoración para 2025.

MERCEDES

La escudería alemana fue una de las que menos cambió su diseño, con el negro como color predominante y el plateado solo en la parte superior de la trompa. Incluso los múltiples logos de Mercedes en la parte posterior se mantuvieron.

Pilotos: George Russell y Andrea Kimi Antonelli (NOVATO)

Director de equipo: Toto Wolff

Nombre del monoplaza: W16

RED BULL

Al ritmo de los Rolling Stones – y con respuesta dividida por parte de los fans que aplaudieron y abuchearon a Christian Horner- los de Milton Keynes su auto que, al igual que el de Mercedes, no cambió mucho en comparación con el RB20.

Pilotos: Max Verstappen y Liam Lawson

Director de equipo: Christian Horner

Nombre del monoplaza: RB21

FERRARI

Probablemente uno de los momentos más esperados de la noche -por Hamilton- fue la presentación de los de Maranello, que en imágenes mostraron la evolución de sus autos hasta el SF-25. El blanco en los alerones y la parte posterior fue el detalle más novedoso en el diseño de la decoración.

Pilotos: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Director de equipo: Fred Vasseur

Nombre del monoplaza: SF-25

MCLAREN

Los actuales monarcas de la Fórmula 1 fueron los últimos en presentar su auto, mismo que mantuvo el diseño de 2024 y no la decoración “militar” que se vio en el día de filmación. En palabras de Andrea Stella, fue para “honrar al coche” con el que ganaron el año pasado.

Pilotos: Lando Norris y Óscar Piastri

Director de equipo: Andrea Stella

Nombre del monoplaza: MCL-39

