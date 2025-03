Gran Premio de Australia 2025: Lando Norris y McLaren lideraron la primera sesión de Prácticas Libres

Se encendió el semáforo en verde en Albert Park, marcando el inicio oficial de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con la primera sesión de prácticas libres. McLaren respondió a las expectativas, con Lando Norris liderando la tabla de tiempos y Oscar Piastri finalizando en la cuarta posición.

Por su parte, Williams ilusiona en la primera tanda. Carlos Sainz se colocó segundo, mientras que Alex Albon cerró la sesión en la sexta posición, dejando buenas sensaciones para el equipo británico.

McLaren comenzó bien la temporada|

No todo fue positivo en la jornada, ya que Ollie Bearman sufrió su primer gran accidente en la máxima categoría. El joven británico perdió el control en la curva 10 y se estrelló contra las barreras, provocando la primera bandera roja de la temporada y causando severos daños en el Haas VF-25.

El actual campeón del mundo, Max Verstappen, logró meterse en el top 5, mientras que Lewis Hamilton, en su debut con Ferrari, terminó en la duodécima posición. Las FP2 se llevarán a cabo a las 11:00 pm hora del centro de la Ciudad de México.

Norris fue el mejor piloto en la primera sesión de prácticas | AP

Debido a la diferencia horaria, la primera carrera del año para México se vivirá en horario nocturno este sábado 15 de marzo, a partir de las 22:00 horas (tiempo del centro).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fernando Alonso elige el mejor momento de su trayectoria y no es la Fórmula 1

Lando Norris topped the timesheets in FP1 for McLaren 👏



Here's the final FP1 classification 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/4Mqeps5bGu

— Formula 1 (@F1) March 14, 2025