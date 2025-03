Stefano Domenicali acepta una extensión de contrato de cinco años para dirigir la F1 hasta 2029

Stefano Domenicali, quien ha supervisado el crecimiento explosivo de la Fórmula 1 en el calendario y su popularidad en los últimos años, permanecerá como presidente y director general hasta 2029 gracias a una extensión de contrato de cinco años, anunció el miércoles la serie de carreras global y el grupo propietario Liberty Media.

El italiano de 59 años ha estado a cargo de la F1 desde 2021 y ha encabezado la serie mientras se expandía a 24 carreras, añadió eventos de sprint y dos nuevos grandes premios en Estados Unidos, en Miami y Las Vegas, y añadirá un undécimo equipo, Cadillac Fórmula 1, de propiedad estadounidense, en 2026. La serie se encuentra en el último año de su contrato de transmisión en Estados Unidos con ESPN.

"Stefano ha sido un excelente administrador del negocio, construyendo sobre su base exitosa y acelerando la tasa de crecimiento de la Fórmula 1, tanto comercialmente como en la participación de los aficionados", dijo Derek Chang, presidente y director general de Liberty Media. "Su energía y entusiasmo por el deporte se traducen en una estrategia y resultados altamente efectivos".

Domenicali es un exdirector del equipo Ferrari y director general de Lamborghini. "Me siento honrado de continuar liderando este increíble deporte, que amo y ha sido parte de mi vida desde mi infancia, y agradecido al equipo de Liberty Media por su confianza", afirmó el italiano.

Domenicali asumió el cargo de presidente y director general después de la temporada 2020, acortada por la pandemia. La serie estaba al borde de un crecimiento rápido, notablemente en Estados Unidos, impulsada por su popular serie "Drive to Survive" en Netflix y el tumultuoso duelo por el Campeonato de pilotos en 2021 entre Lewis Hamilton, de Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull.

El neerlandés ganó el título en una disputada carrera final de la temporada en Abu Dabi. Desde entonces, la serie añadió carreras en Miami en 2022 y Las Vegas en 2023, y regresó a China el año pasado por primera vez desde la pandemia. También firmó un contrato de patrocinio de 10 años con el gigante de la marca de lujo francesa LVMH.

Su mandato no ha estado exento de obstáculos. La serie inicialmente rechazó una oferta para el undécimo equipo cuando estaba encabezada por Michael Andretti, lo que provocó una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se rumoreaba el año pasado que Domenicali podría dejar la F1 por MotoGP una vez que se aprobara la compra de la serie de carreras de motocicletas global por parte de Liberty.

