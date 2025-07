Helmut Marko apunta contra el motor japonés tras el Sprint del GP de Bélgica 2025

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, no escondió su frustración tras el Gran Premio de Bélgica 2025 en Spa-Francorchamps. Según el dirigente, la ventana de configuración del RB21 “se ha ampliado un poco”, pero no lo suficiente como para competir con la versatilidad de monoplazas como el McLaren, que han mostrado una mejor adaptación en distintas condiciones. Además, reconoció que Ferrari sorprendió con su velocidad, lo que elevó la presión para el equipo austriaco.

Fallos con el motor de Verstappen

Marko explicó que las condiciones de pista perjudicaron a Red Bull y que el set-up elegido para la carrera Sprint no fue el ideal. Aunque esperan revertir la situación para la siguiente cita en Hungría, la falta de respuesta técnica inmediata sigue siendo una de las principales preocupaciones dentro del equipo.

“Veremos qué efecto tienen las mejoras que traeremos”, comentó. La lucha por el título de Constructores parece cada vez más apretada con la recuperación de Ferrari y McLaren.

Parada costosa de Tsunoda

Uno de los puntos más delicados en las declaraciones de Marko fue su crítica al desempeño del motor japonés utilizado por Max Verstappen. Según el asesor, el cambio de unidad de potencia no trajo los resultados esperados debido al mapeo realizado por los ingenieros japoneses. “En algunos momentos, no solo fue brusco, sino que el motor no estaba funcionando en su rango óptimo”, expresó, haciendo énfasis en cómo estos errores técnicos impactaron directamente en la performance del neerlandés.

Además, Marko hizo referencia a la detención en pits de Yuki Tsunoda, la cual calificó como “no ideal”. El japonés perdió posiciones importantes, terminando duodécimo tras haber arrancado séptimo. “Eso tendremos que revisarlo ahora, cuando comparemos con los ingenieros”, agregó. Este tipo de detalles reflejan el momento inestable que atraviesa Red Bull, que ya no domina con la misma claridad y que ve cómo su margen en la temporada 2025 se reduce carrera tras carrera.

