Tres generaciones, una victoria: Óscar Piastri celebró su podio en Bélgica con su abuelo y su madre

El australiano sigue en plan grande, no solo logró subir al podio por onceava ocasión, sino también logró su sexta victoria en este temporada de F1 y qué mejor manera de celebrarlo que con parte especial de su familia.

Fin del GP de Bélgica I AP

Como es costumbre en el paddock, algunas veces las familias y gente cercana a los pilotos se encuentran viendo la carrera desde ahí, viviendo la emoción del Gran Premio desde lo más privado de cada equipo y hoy en Bélgica no fue la excepción.

Ya desde los inicio de la carrera, la transmisión de la Fórmula 1 había mostrado que las madres de los McLaren estaban presentes para apoyar a su hijos, pero el momento especial de la tarde fue cuando estos hicieron el 1-2 en el podio y lo celebraron en familia.

Gracias a un video publicado por las redes de F1, se puede apreciar como Óscar Piastri encuentra a su madre y su abuelo entre sus mecánicos, ya listos en primera fila para ver al piloto levantar su trofeo.

A special day for three generations of the Piastri family! 🥹#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/CoAB7Vb1DL

— Formula 1 (@F1) July 27, 2025