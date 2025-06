Lando Norris asume responsabilidad tras choque con Piastri en GP de Canadá

Lando Norris vivió un complicado fin de semana en el Gran Premio de Canadá y la presión lo traicionó en las últimas vueltas de la carrera, pues sufrió un incidente con su compañero de equipo, Oscar Piastri.

AP

Colisión de Norris y Piastri

Norris intentó realizar una peligrosa maniobra para rebasar a Piastri, pero terminó en un choque que obligó al británico a abandonar la carrera. Sin embargo, el piloto de McLaren asumió la responsabilidad de sus acciones.

“No tengo a nadie a quien culpar excepto a mí. Me disculpo con todo el equipo y también con Oscar por intentar algo un poco tonto. Me alegro de no haber arruinado la carrera”, dijo Norris.

AP

Piastri logró quedarse con el cuarto puesto en el Circuito Gilles Villeneuve, que lo ayuda a mantenerse como líder en el Campeonato de Pilotos al sumar 198 puntos. Por otro lado, el británico se fue sin aumentar la cuenta y tiene 176 unidades.

Gran Premio redondo para Mercedes

Tras la sesión de Calificación, George Russell se posicionó como el favorito para llevarse la victoria en Canadá, más allá de quedarse la Pole Position, demostró un ritmo importante previo a la carrera. Sobre ello, el británico expresó alegría por conseguir el triunfo.

AP

"Es increíble volver a lo más alto; obviamente, la última vez fue en Las Vegas. Pensé que el año pasado habíamos perdido la victoria, y luego, obviamente, la conseguimos hoy, probablemente gracias a la increíble vuelta de la pole de ayer", dijo Russell.

Por otro lado, su compañero, Kimi Antonelli se subió al podio para completar un Gran Premio redondo para Mercedes y fue motivo de celebrar además de su triunfo para George Russell.

"Estoy muy feliz de ver a Kimi también en el podio. Es un día increíble para el equipo. Gracias a todos en la fábrica que han trabajado tan duro para que volvamos a luchar por las victorias. Se siente genial", finalizó Russell.

AP

También te puede interesar: ¡Domina Mercedes! Russell se impone en el GP Canadá; Antonelli logra su primer podio en F1