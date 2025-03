Lawson sobre ser reemplazado por Tsunoda: 'He competido con él y le he ganado'

Defiende su asiento. El futuro de Liam Lawson sigue incierto, incluso algunas personas aseguran que habrá un cambio en Red Bull para el Gran Premio de Japón en 15 días. Aun así, el neozelandés considera que sigue siendo una buena opción para la escudería.

El posible reemplazo de Lawons, de acuerdo con reportes, sería Yuki Tsunoda. El piloto japonés ha sido parte de la escudería hermana de Red Bull (Racing Bulls) desde 2021 y este año ha tenido un buen desempeño. Ante estos rumores, Tsunoda aseguró estar listo en caso de que decidan ponerlo como compañero de Max Verstappen.

Le gustaría reemplazar a Lawson | AP

“Sí, ¿por qué no? Siempre", respondió Tsunoda sobre querer correr para Red Bull luego de la calificación en China. “¿En Japón? Sí, totalmente. Es decir, el coche es más rápido", expresó el japonés.

Pelean por el segundo asiento de Red Bull | AP

Estas declaraciones no cayeron bien para el kiwi ya que, de acuerdo con él, ha superado a Yuki Tsunoda en las diferentes categorías del deporte motor incluyendo en la máxima categoría.

"He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado, y también lo hice en Fórmula Uno, así que puede decir lo que quiera", dijo Lawson en declaraciones que reproduce el medio especializado motorsport

Defendió su lugar | AP

Tsunoda vs Lawson

Cabe destacar que, a pesar de las declaraciones del neozelandés la historia en la Fórmula 1 es diferente. Esto debido a que en las seis carreras en las que Lawson corrió para Racing Bulls, el japonés lo superó en todas las clasificatorias, además, sumó ocho puntos por sólo cuatro del actual piloto de Red Bull.

