Lewis Hamilton frustrado por su desempeño en Jeddah: "De momento no hay solución, será un año doloroso"

Este fin de semana en Jeddah, el piloto británico Lewis Hamilton tuvo un cierre complicado luego de terminar la carrera con una desventaja de casi 30 segundos con respecto a su compañero de escudería Ferrari Charles Leclerc.

Hamilton ha encontrado la respuesta para estos problemas, pues aclara que le cuesta mantener el ritmo, el equilibrio y que ante esto no ve una solución que llegue pronto.

Hamilton resaltó los problemas que ha tenido con los giros ı AP

Mala adaptación a la escudería

A lo largo de la temporada, Lewis Hamilton ha tenido problemas en los circuitos, así que no es algo que solamente se haya vivido en el Gran Premio de Arabia, lugar en el que la diferencia fue de seis décimas en clasificación y los 30 segundos de la carrera.

“No hay nada positivo de hoy, solo que Charles ha terminado en el podio, lo que es genial para el equipo”, dijo el piloto en medio de frustración y decepción.

El británico no se siente cómodo corriendo recientemente ı AP

Hamilton busca explicaciones

Hamilton también dio detalles acerca de su mala carrera, señalando puntos importantes como los derrapes, problemas con los giros del coche y demás, generalizando todo como una mala actuación.

Pese a dar detalles de las cosas en las que el mismo Lewis piensa que se equivocó, a su vez, el piloto de Ferrari no encuentra lógica a estos problemas que aquejan sus recientes carreras: “No tengo respuesta, me cuesta sentir el coche debajo de mí. No hay nada específico que me lleve a decir que ese es el problema”, dijo en entrevista posterior a la carrera.

Lewis no se muestra entusiasta al respecto del año en la F1 ı AP

Hamilton terminó sus declaraciones con palabras que no generan ilusión en torno a las carreras del británico: “De momento no hay solución, así será el resto del año, será doloroso. En clasificación se trata de sacar todo el potencial y hoy en carrera lo he hecho todo, pero el coche no ha querido cooperar”.

