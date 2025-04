Oscar Piastri gana el GP de Arabia Saudita y es el nuevo líder de la Fórmula 1

Si Lando Norris es un piloto que al que no le gusta 'sacar los codos' y ser sucio en la pista, Oscar Piastri demostró que para estar en un McLaren todo vale por la victoria.

El joven australiano de la escudería es el nuevo líder de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, por encima de su compañero de equipo y del Tetracampeón Max Verstappen, a quien le demostró que también sabe ser rudo cuando es necesario.

Desde la largada, Piastri y Verstappen disputaron la carrera | AP

¿Adónde vas, Max Verstappen?

Con la pole position en sus manos, Max Verstappen esperaba el primer resplandor verde sobre la pista de Jeddah para cerrarle el paso al resto de la parrilla y escaparse a su segunda victoria del año.

Pero Piastri tiene madera de líder y en cuanto inició el Gran Premio aceleró por dentro, le cerró el paso al Tetracampeón y no lo dejó imponerse en su especialidad: espacios reducidos.

El #1 de Red Bull salió de la pista y retomó la punta, pero desde la radio le informaron de inmediato de una investigación sobre él. "No me dejó espacio", soltó Max, aunque poco le importó a los comisarios, quienes le dieron una sanción de cinco segundos.

Max ganó el liderato por fuera y fue penalizado | AP

McLaren, el piloto es Oscar Piastri

Ya sin Max Verstappen en la escena por la punta, Charles Leclerc aprovechó las llamadas a boxes para poner a su Ferrari hasta adelante, pero McLaren fue paciente y puso a Lando Norris adelante.

No obstante, Lando es Lando y poco aguantó arriba e incluso coqueteó con un castigo por una salida imprudente en pits. Entonces fue cuando Piastri, quien ha levantado la mano en la campaña, se adueño de la carrera y firmó su tercera victoria para colocarse como mandón en el Mundial de Pilotos 2025.

Leclerc también lució en Arabia Saudita | AP

El segundo asiento maldito

No se había corrido siquiera la primera vuelta cuando el japonés Yuki Tsunoda no cedió en la largada y se llevó al Alpine de Pierre Gasly, quien no pudo mantener el control de su monoplaza y terminó en el muro de la Corniche de Jeddah.

Y aunque parecía que el daño del RB21 era menor, el nipón no pudo continuar y por cuarta vez en las cinco carreras disputadas en 2025, el segundo bólido de la escudería austriaca se quedó sin puntos.

Yuki y Gasly tuvieron un aparatoso choque | X: @F1

El Top 10 del GP de Arabia Saudita

1. Oscar Piastri | McLaren

2. Max Verstappen | Red Bull

3. Charles Leclerc | Ferrari

4. Lando Norris | McLaren

5. George Russell | Mercedes

6. Andrea Kimi Antonelli | Mercedes

7. Lewis Hamilton | Ferrari

8. Carlos Sainz | Williams

9. Alexander Albon | Williams

10. Isack Hadjar | Racing Bulls

Verstappen y Piastri protagonizaron una gran batalla en Jeddah | AP