Max Verstappen respalda posible llegada de Vettel a Red Bull

En las últimas horas se ha intensificado la posibilidad de que Sebastian Vettel vuelva a Red Bull, esta vez como asesor, pues el propio expiloto alemán confirmó que ha conversado sobre el tema con Helmut Marko, a quien sustituiría.

Ante esta situación, Max Verstappen respaldó la posible llegada del cuatro veces campeón del mundo y aseguró que alguien como él “siempre tendrá un espacio”.

“Es más que normal que alguien que ha logrado tanto con Red Bull haya sido criado por Red Bull, que… en cierto sentido siempre hay un lugar disponible.

"Creo que Seb (Vettel) siempre mantuvo una muy buena relación con Helmut, incluso cuando se fue. Estoy seguro de que siempre habrá un espacio para Seb, en cualquier forma”, dijo en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Austria.

Vettel acepta contacto con Marko

Sebastian Vettel aceptó recientemente que estuvo en contacto con Helmut Marko, quien lleva gran peso de las decisiones en el equipo, al lado de Christian Horner, director de RBR.

"No lo sé. Ha habido algunos titulares y todavía me llevo muy bien con Helmut. También estamos en contacto al respecto, aunque quizá no tan intensamente o en profundidad todavía, pero es posible. Habrá que ver qué forma adopta.

"Ya ha dicho varias veces que lo dejaría, pero sigue aquí, y le deseo todo lo mejor para que se quede mucho tiempo", reveló Vettel a la radio austriaca ORF.

