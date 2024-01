Max Verstappen reveló la clave para ser buen piloto de la F1: "Me adapto a las necesidades del auto"

Max Verstappen se ha convertido en uno de los mejores pilotos dentro de la Fórmula 1, pues el neerlandés recientemente consiguió su tercer campeonato de pilotos consiguiendo imponerse frente a sus demás competidores en la temporada 2023.

Ahora el piloto de Red Bull reveló la clave para ser un buen piloto de la F1, señalando que lo importante para poder destacar es adaptándose a las necesidades del auto para que así el monoplaza manejado por el neerlandés sea el más rápido.

"No lo sé. Me adapto a las necesidades del auto para que sea el más rápido. Esa es la clave para ser realmente un buen piloto de la Fórmula 1, adaptarse a lo que obtienes del equipo", comentó el corredor de Red Bull para Auto Motor and Sport.

El nacido en Hasselt, Bélgica, recientemente se coronó por tercera ocasión como el ganador de la temporada de la Fórmula 1, pues en la campaña 2023 el piloto de Red Bull se impuso con 575 puntos, consiguiendo estar en el podio durante todo el año, excepto en Gran Premio de Singapur al finalizar en el quinto puesto.

“No me interesan las opiniones de los demás. Solo trato de hacer lo mejor posible en cada oportunidad", sentenció.

Además, el neerlandés se convirtió en el tercer piloto de la Fórmula 1 con más victorias al llegar a 53, siendo superado por Michael Schumacher, con 91 victorias, y Lewis Hamilton, que tiene 103.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANDO NORRIS JUSTIFICÓ SU ACTITUD FRENTE A MAX VERSTAPPEN