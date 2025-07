Max Verstappen sobre rumores de cambio a Mercedes: 'No tengo nada que agregar'

En los últimos días se han avivado los rumores sobre un posible cambio de equipo para Max Verstappen, quien dejaría Red Bull a final de temporada para ir a Mercedes.

Sin embargo, el propio piloto neerlandés ha intentado frenar las especulaciones y dijo que en este momento está concentrado en conducir, por lo que no desea hablar más sobre el tema.

Verstappen abordo del RB21 | Red Bull Pool Content

“Para ser honesto, no tengo nada más que agregar a lo que dije la semana pasada, eso es todo lo que puedo decir al respecto.

“No creo que nadie pueda decir con 100 por ciento de certeza que se sentirá completamente cómodo el próximo año. De todos modos, hay muchas incógnitas para el próximo año. Lo único que puedo hacer es conducir lo más rápido que pueda con lo que tengo”, dijo a la prensa en Silverstone.

Red Bull Pool Content

‘No hablo de mi contrato’

Asimismo, Verstappen expresó que en este momento no piensa en su contrato ni en los años venideros, sino en superar el crisis de rendimiento que atraviesa el RB21.

“No hablo de mi contrato. No se ha tomado ninguna decisión por el momento. Para mí no se trata de 2026 ni nada parecido. Sólo me concentro en lo que viene y en la cooperación con el equipo. Por supuesto, mucha gente viene con suposiciones. Eso ciertamente no viene de mí".

