¡Nueva discrepancia! George Russell 'se opone' a Max Verstappen tras el Gran Premio de Bélgica

Desde el Gran Premio de Qatar 2024, los roces entre Max Verstappen y George Russell han estado bajo reflectores en la Fórmula 1. Y aunque el pasado fin de semana, en el Gran Premio de Bélgica, no tuvieron una confrontación directa, no pasaron desapercibidas sus diferencias en cuanto a la decisión de retrasar o no la carrera en lluvia.

La carrera del pasado domingo fue la tercera de la Temporada 2025 en la cual la lluvia causó estragos. En las dos primeras, Australia y Silverstone, hubo cuatro y cinco abandonos, respectivamente; además que en Melbourne, Isack Hadjar chocó desde la vuelta de formación por las condiciones de la pista.

A pesar de eso, la decisión de dirección de carrera de retrasar el arranque del Gran Premio de Bélgica ha provocado posturas diferentes, tanto en pilotos como directivos y expertos de los medios de comunicación.

Bélgica nuevamente presentó lluvia constante | AP

¿Qué dijo Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica?

Para el tetracampeón del mundo, retrasar el arranque de la carrera en Spa Francorchamps fue absurdo, ya que al final largaron detrás de Safety Car con neumáticos intermedios y no tardaron mucho en colocar los lisos. "Entre la curva 1 y la 5 había bastante agua, pero si hubieras dado dos vueltas detrás del coche de seguridad habría estado mucho más despejado".

"Y el resto de la pista estaba lista para la carrera. Cuanto más corras, mejor. Y si no puedes ver, siempre puedes levantar. Llegará un momento en que verás. Es mejor decir: '¿Sabes qué? Esperemos a que se seque por completo y luego empezamos con slicks'. Porque esto no es realmente correr bajo lluvia para mí. Al final, hacen lo que quieren", señaló el neerlandés.

Verstappen una vez más criticó a la FIA y a dirección de carrera | AP

La opinión de Russell respecto a correr en lluvia

Sin embargo, al igual que otros pilotos como Óscar Piastri, Russell estuvo de acuerdo con la decisión de dirección de carrera de retrasar el inicio de la prueba. Incluso, el piloto de Mercedes calificó de "estupidez" el aferrarse a correr bajo condiciones de lluvia constante.

"Como piloto, siempre quieres ponerte en marcha. Te encanta conducir bajo la lluvia. Pero la realidad es que, cuando vas a más de 320 km/h saliendo de Eau Rouge, literalmente no ves nada; es como si llevaras una venda en los ojos. No son carreras, son pura estupidez", declaró de forma tajante.

Russell consideró adecuado no correr con lluvia | AP