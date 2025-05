¿Quién es Colton Herta, el posible compañero de Checo en Cadillac F1?

Los rumores del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 son cada vez más fuertes. El piloto tapatío ha sido señalado a la próxima en la próxima escudería del Gran Circo, Cadillac; donde de igual forma, los nombres de posibles compañeros ya empiezan a salir a la luz.

Uno de los más importantes, es Colton Herta, piloto norteamericano que actualmente está en IndyCar. Mario Andretti, asesor de Cadillac, aseguró hace un tiempo, que Herta es una de las opciones principales para la nueva escudería que se une a la parrilla, por su gran bagaje en Fórmula 3.

Colton Herta | AP|

También, una de las razones para la llegada de Colton a la F1, es su versatilidad. Su gran manejo en los óvalos y las zonas de alta velocidad, además de su tenaz forma de competir en cada carrera; hacen que su personalidad sea apta para el Gran Circo.

Aunque, uno de los pequeños asteriscos que podrían tumbar los sueños del piloto norteamericano, es que no cuenta con la superlicencia de la FIA. Dicho documento se implementó en 1990, para poder identificar a los pilotos con suficiente calidad y expertise para competir al más alto nivel del deporte motor.

Colton Herta | AP|

Logros de Colton Herta

A pesar de su corto bagaje, Herta ha logrado grandes números. Uno de ellos, su segundo lugar en la Temporada 2024 de IndyCar; solo por detrás de Álex Palou.

Opinión de Herta

Aunque todo parecen buenas noticias, Colton Herta ha declarado que no es seguro que deje su plaza en IndyCar por la F1.

"Dejaría un gran grupo de personas con las que me gusta mucho trabajar, así que no es algo seguro para mí. No es una decisión fácil, simplemente decir: 'Muy bien, hasta luego'. Estaría renunciando a una oportunidad de quizás no volver a trabajar con esta gente", comentó Colton.

Colton Herta | AP|

