Red Bull se sorprende por la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, manda mensaje en redes sociales

El movimiento de Lewis Hamilton de Mercedes Benz a Ferrari ha sido de las noticias más sorprendentes de toda la Fórmula 1 en los últimos años, ya que nadie esperaba la salida de Hamilton de la escudería alemana y mucho menos para irse a Ferrari.

Las últimas dos temporadas en la F1 Mercedes Benz ha quedado relegada de la pelea por el campeonato y ha sido Red Bull y Ferrari las que compiten hombro a hombro, es por eso que a la escudería austriaca le sorprendió bastante la firma de Hamilton con Ferrari.

A través de su cuenta de Threads, Red Bull público una foto con el mensaje "Opening our phone and seeing the F1 news" y una foto de Max Verstappen, todo esto haciendo referencia al fichaje de Lewis Hamilton con la escudería italiana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CARLOS SAINZ REEMPLAZARÁ A 'CHECO' PÉREZ EN RED BULL? ESTO SE SABE

Cabe señalar que a pesar de la sorpresa de Red Bull y las ganas de los aficionados de ver a Lewis Hamilton corriendo para Ferrari, esto no será sino hasta 2025, por lo que la temporada que está por empezar aún estará con Mercedes Benz.