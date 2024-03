¡La 'novela' sigue! Red Bull suspende a mujer que acusó a Christian Horner de conducta inapropiada

La mujer que acusó al jefe de equipo, Christian Horner, de comportamiento inapropiado y controlador ha sido suspendida por Red Bull. Horner niega las acusaciones, y la junta directiva de Red Bull desestimó la queja después de una investigación interna. "La empresa no puede comentar sobre este asunto interno", dijo un portavoz de Red Bull el jueves.

De acuerdo con BBC Sport, la razón dada por Red Bull para la suspensión de la empleada fue que había sido deshonesta. Las alegaciones se hicieron públicas por primera vez a principios del mes pasado.

La junta de Red Bull tomó la decisión de desestimar el asunto la semana pasada después de leer un informe compilado por lo que la empresa ha llamado un KC independiente durante varias semanas. La empresa no ha dado ninguna explicación sobre la decisión ni ha revelado lo que contenía el informe o el nombre del abogado.

Un día después de que Red Bull desestimara la queja, se filtró un correo electrónico anónimo que incluía mensajes que supuestamente involucraban a Horner. Hablando en el Gran Premio de Bahrein de la semana pasada, el hombre de 50 años se negó a decir si los mensajes filtrados eran genuinos. Un intento de preguntarle si los mensajes eran genuinos fue interrumpido por un manejador de relaciones públicas de Red Bull.

El principal accionista de Red Bull, Chalerm Yoovidhya, se negó a responder a las preguntas de BBC Sport sobre el asunto en Bahrein. Fuentes cercanas a Red Bull dicen que hay una división entre el lado tailandés de Red Bull y la sede austriaca, que posee el 49% de la compañía. Se dice que los austriacos querían que Horner fuera removido de su posición, pero Yoovidhya respaldó al jefe de equipo.

Jos Verstappen, el padre del triple campeón del mundo de Red Bull, Max, ha dicho que la controversia de Horner está "dividiendo a las personas" y que "no es bueno para el equipo". Preguntado sobre los comentarios de su padre, Max Verstappen dijo que Jos "no es un mentiroso". Añadió: "Supongo que claramente se sentía así. Pero de mi lado no importa estar de un lado o del otro. Por supuesto, como hijo de mi padre, sería extraño estar en un lado diferente, pero solo quiero enfocarme en el lado del rendimiento".

