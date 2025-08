¿Se rinde? Max Verstappen ‘tira la toalla’ con Red Bull en plena competición

La temporada 2025 está siendo probablemente la más complicada en la carrera de Max Verstappen y pese a que recientemente el piloto neerlandés 'tiró la toalla' en plena competencia con Red Bull, esto no es una señal de rendición, sino simplemente un error de carrera que sufrió durante el pasado GP de Hungría.

En redes sociales se ha comenzado a volver viral un acto que prácticamente pasó desapercibido este fin de semana en Hungaroring: Max Verstappen aventando una toalla blanca al circuito durante las Practicas Libres del día viernes. Y pese a que muchos trataron de buscar un doble significado a esta acción, la realidad es que se trató de un simple error en Red Bull.

El propio Verstappen confirmó que previo a salir de los boxes su toalla para el sudor cayó dentro del monoplaza y sin darse cuenta salió a pista de esta manera. Al percatarse de que este objeto se encontraba dentro del RB21, el piloto neerlandés trató de tirarla fuera de pista sin tener éxito alguno y la toalla quedó en medio de la pista del Hungaroring.

FIA investiga toalla de Max Verstappen

La FIA comenzó una investigación por este suceso, esto debido a que un objeto dentro del monoplaza puede significar un gran peligro para el piloto que conduce el monoplaza, además, arrojar objetos a la pista no está permitido.

Sin embargo, los comisarios decidieron no sancionar a Max Verstappen o Red Bull debido que no se trata de un objeto completamente rígido y una toalla no significó un peligro real para los pilotos que daban sus primeras vueltas en Hungría.

"Poco después de que el Coche 1 saliera del garaje, se observó que el piloto había lanzado una toalla fuera de la cabina. El piloto explicó que, mientras estaba en el garaje, la toalla se le había deslizado de las rodillas al lateral del asiento y el equipo no se dio cuenta de que permanecía en la cabina. Al percatarse de su presencia, el piloto se desplazó al extremo derecho de la pista e intentó lanzarla lo más lejos posible del coche y de la pista”

"Los comisarios deportivos consideran que este caso es diferente de un objeto duro (y, por lo tanto, potencialmente peligroso) dejado en la cabina y que es menos grave. Por lo tanto, se impone una advertencia al equipo", señaló el comunicado de la FIA.

