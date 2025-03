Usuarios recuerdan a Checo Pérez y 'revientan' a Lawson tras qualy en el GP de Australia

Los neumáticos, la configuración, el diferente estilo de manejo. Parece que los habituales 'pretextos' volverán a escucharse en Red Bull en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, aunque ahora no con Sergio 'Checo' Pérez, sino con Liam Lawson.

El neozelandés fue el elegido para reemplazar al mexicano, que tras una desastrosa campaña en 2024 terminó de manera anticipada su contrato con los de Milton Keynes. Sin embargo, en la primera fecha del calendario -el Gran Premio de Australia- el piloto de 23 años ha estado lejos de demostrar que merecía ese asiento.

Lawson tuvo un mal inicio de temporada | AP

Luego de quedar muy lejos de Max Verstappen en las Prácticas Libres, situación que el asesor Helmut Marko no tardó en justificar, Lawson redondeó un mal inicio al quedar eliminado en la Q1 de la clasificación. Por lo que las críticas no tardaron en redes sociales.

Algo de lo que siempre se le criticó a Checo fue su dificultad para marcar buenos tiempos a una vuelta. Por lo que las comparaciones no se hicieron esperar tras la P18 de Lawson, sobre todo porque tanto Marko como el propio piloto, en diversas entrevistas previo al fin de semana en Melbourne dejaron entrever que el neozelandés estaba más preparado que Pérez Mendoza para estar a la par de Verstappen.

No obstante, al menos en la práctica Lawson no pudo demostrarlos. Por ello, algunos aficionados mexicanos lo 'destrozaron' e incluso ya lo apodaron Slowson, por lo lento que se ha visto hasta ahora.

Pero la afición azteca no fue la única en manifestarse. En general, seguidores de la Fórmula 1 explotaron contra Liam y aseguraron que lo mereció, ya que le quitó el asiento a Yuki Tsunoda.

Lawson deserves this for his fucking ego and the RB, Horner and Helmut lot deserve this for not giving Yuki a chance.

— Sajith Thennakoon (@SajithBT) March 15, 2025