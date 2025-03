Santiago Ramos, piloto mexicano, obtiene su primer triunfo en Fórmula 3

El himno nacional mexicano se volvió a entonar en todo lo alto en un circuito de carreras. El mexicano, Santiago Ramos, de 21 años, se consagró ganador en Melbourne, Australia. El mexicano partió desde la parrilla inversa en una de las antesalas del Gran Circo.

A pesar de que Ramos y varios pilotos tuvieron un inicio complicado, el mexicano logró mantenerse y se quedó rápidamente con la primera posición, sacando una ventaja de 5 segundos a todos los pilotos.

"VAMOS!!!" 🗣️



That first win feeling for Santiago Ramos 🙌#F3 #AusGP pic.twitter.com/Ux4w9CiKz8

— Formula 3 (@Formula3) March 15, 2025