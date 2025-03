Lewis Hamilton listo para competir con Ferrari por primera vez en el GP de Australia

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton competirá con Ferrari por primera vez. El actual campeón del mundo Max Verstappen llega con poco kilometraje en su Red Bull, mientras que Lando Norris ayudó a McLaren a ser un referente con su ritmo en las pruebas.

La Fórmula 1 espera que la 75a temporada sea hipercompetitiva, comenzando este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Aún hay incógnitas en cuanto al orden de los equipos y el clima.

Hamilton se presentará como piloto de Ferrari en pista en Melbourne | AP

La mayoría de los titulares antes de la carrera han girado en torno al traslado de Hamilton a Ferrari desde Mercedes. La conferencia de prensa previa al evento en Albert Park estaba desbordada de periodistas y fotógrafos el jueves para escuchar a un rejuvenecido Hamilton decir que está disfrutando de su experiencia con el caballo encabritado.

Hamilton, entusiasmado por el reto con Ferrari en la Fórmula 1

El piloto británico de 40 años se adentra en su 19a temporada en la F1, pero ha tenido una perspectiva diferente desde su primer día en la sede de la Scuderia en Maranello en enero, donde es compañero de equipo de Charles Leclerc. "Realmente no enfrento este rol con presión".

Hamilton se dijo entusiasmado por su etapa con los de Maranello | AP

"Creo que a lo largo de los años, la presión que me impongo siempre ha sido diez veces mayor que cualquier otra presión que pudiera ser ejercida sobre mí. No me he unido a este equipo y me han hecho sentir presión", declaró el heptacampeón.

"Aún queda trabajo de balance por hacer durante la noche, y nos falta un poco de ritmo, pero eso es esperado. Se trata de construir paso a paso, maximizando lo que tenemos y continuando hacia adelante", finalizó.

Hamilton aseguró que faltan cosas por trabajar en Ferrari | AP

Norris le quita presión a McLaren

El británico ha intentado restar importancia a su ritmo en carrera larga que impresionó en el paddock durante las pruebas de pretemporada en Bahrein el mes pasado y que hizo de McLaren un favorito al inicio de la temporada. "Sé que hay muchas expectativas".

"Fue solo una carrera de una vuelta que hizo que todos creyeran en esto bastante. Fue una buena carrera, pero también fue en las condiciones más perfectas", y añadió que la vuelta de su compañero de equipo de McLaren, Óscar Piastri, al día siguiente "fue mucho más lenta".

No se puede negar, sin embargo, que McLaren está confiado de cara a la carrera inaugural de la temporada, incluso si no están del todo seguros de su ritmo definitivo.

Norris quitó presión a su equipo previo al Gran Premio de Australia | AP