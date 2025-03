Lando Norris logra la pole en Australia por delante de Piastri; Lawson eliminado con Red Bull en Q1

El actual monarca del Campeonato de Constructores, McLaren, ha empezado con fuerza la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y Lando Norris en un sólido intento se quedó con la pole position en el Gran Premio de Australia. Óscar Piastri quedó segundo, por delante del campeón Max Verstappen.

La sorpresa la dio Yuki Tsunoda, que con RB quedó en el Top 5, mientras que Ferrari quedó a deber al finalizar en la cuarta fila con ambos pilotos. Mientras que Liam Lawson, reemplazo de Sergio 'Checo' Pérez, no pudo demostrar su merecimiento de dicho asiento al ni siquiera superar la primera ronda.

McLaren empezó el año con fuerza | AP

Con los reflectores sobre sí como suplente de Checo Pérez, el neozelandés quedó a deber con los Toros Rojos y quedó eliminado en la primera ronda. Lawson se salió un par de veces de la pista, lo que le quitó la posibilidad de meterse entre el Top 15, a medio segundo de Gabriel Bortoleto.

El brasileño logró meterse P15 en su último intento y dejó eliminado a Andrea Kimi Antonelli. El italiano fue el otro novato eliminado en la Q1 junto con Oliver Bearman, que ni siquiera pudo girar por problemas en su Haas. Nico Hulkenberg y Estaban Ocon tampoco superaron el primer corte.

Lawson OUT in Q1 ❌



That's going to be it for Liam Lawson in qualifying after making a mistake on his fast lap! 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/SecUxfbHme

— Formula 1 (@F1) March 15, 2025