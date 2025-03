Helmut Marko justificó a Liam Lawson tras presentación en el Gran Premio de Australia

Una de las voces más críticas con Sergio 'Checo' Pérez siempre fue el asesor de Red Bull, Helmut Marko. En cada oportunidad que tuvo, el austriaco comparó al mexicano con Max Verstappen, algo que contrastó con su postura respecto a Liam Lawson en el inicio de la Temporada 2025.

En las dos primeras sesiones de Prácticas Libres del Gran Premio de Australia, el neozelandés, que se quedó con el asiento del mexicano para este año, finalizó P16 y P17, muy lejos de neerlandés que terminó P5 y P7.

Lawson tuvo una complicada presentación en Australia | RED BULL

No obstante, para Marko no es válido comparar a los dos pilotos de la escudería austriaca en este momento, ya que el piloto de 23 años está dando sus primeros pasos en el equipo.

Aunque el neozelandés terminó con más de un segundo con los líderes y a seis décimas de Verstappen, el asesor de la escudería de bebidas energéticas consideró que no es algo para alarmarse.

Marko defendió a Lawson a pesar de sus fallas | RED BULL

"No hay que comparar a Liam Lawson con Max Verstappen, hay que hacerlo con Kimi Antonelli, que también es su primera vez aquí y los tiempos son prácticamente iguales", señaló en entrevista para Motorsport Magazin.

Sin embargo, no dijo nada sobre el hecho de que incluso Isack Hadjar en RB, tuvo mejores resultados al terminar noveno y sexto en las dos primeras sesiones de Prácticas Libres y fue medio segundo más rápido que Lawson.

Lawson está bajo escrutinio tras ocupar el lugar de Checo Pérez | RED BULL

Las críticas al neozelandés no solo estuvieron en sus tiempos, sino en que también fue protagonista de uno de los incidentes en la pista en Melbourne. Lawson tocó las barreras en la entrada a la Curva 9 e incluso dañó una de las cámaras del circuito.

La prueba de fuego para el nuevo compañero de Verstappen será este viernes en la clasificación, donde tendrá que demostrar que puede estar entre el Top 10, algo que se le criticó mucho a Checo Pérez en 2024 y que -supuestamente- fue algo por lo que en Red Bull hicieron un cambio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gran Premio de Australia 2025: Fechas, transmisión y horarios de la F1

A heart in mouth moment for @LiamLawson30 in FP1 😮



He just about got away with it, but our camera may have been less lucky!#F1 #AusGP pic.twitter.com/ozLzW0KFzQ

— Formula 1 (@F1) March 14, 2025