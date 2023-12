Valtteri Bottas sobre 'Checo' Pérez en Red Bull: "Creo que le falta confianza"

En una entrevista para Motorsport Magazin, Valtteri Bottas, piloto finlandés de Alfa Romeo, comparte sus perspectivas sobre el talento de Sergio Pérez en la Fórmula Uno. Bottas destaca las habilidades destacadas de Pérez y sostiene que el mexicano puede aspirar a derrotar a cualquier piloto en la parrilla, incluyendo a Max Verstappen, siempre y cuando confíe plenamente en sus capacidades.

Bottas enfatiza la importancia de la confianza en sí mismo para alcanzar el éxito en la competición automovilística. Según el piloto finlandés, Pérez debe creer en su capacidad para competir al más alto nivel y superar cualquier obstáculo.

"Si no tienes esa confianza en ti mismo, acabarás entrando en una espiral negativa y muy difícil de gestionar. Viendo lo que Sergio está pasando, creo que le falta confianza y se puede ver en sus resultados", señaló Valtteri.

El piloto de Alfa Romeo, con experiencia en el papel de coequipero detrás de Lewis Hamilton en Mercedes, comprende los desafíos que implica estar a la sombra de un campeón. Bottas aconseja a Pérez que adquiera confianza en su capacidad para superar a cualquier competidor, resaltando su propia experiencia.

"En 2021 tuve que entender el rol que tenía, fue mi último año al lado de Lewis. En cada uno de los cinco años, no pude ser mejor que él. Creo que estaba en su mejor momento y tuvo grandes actuaciones, pero no me da la sensación de que haya cambiado. Yo sigo pensando que, si voy confiado y tengo un gran día, puedo derrotar a quien sea", expresó.

