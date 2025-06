Valtteri Bottas vuelve alzar la mano, para unirse a Checo Pérez, como candidato a Cadillac

Valtteri Bottas no desiste en ser el protagonista de Cadillac, el finlandés ha vuelto a levantar la mano para ser tomado como opción para la nueva escudería que debutará en la Temporada 2026 en la Fórmula 1.

Valtteri Bottas l CRÉDITO X:ValtteriBottas

El actual piloto reserva de Mercedes habló para el podcasts Beyond The Grid y aseguró que su experiencia ayudaría al nuevo equipo: “Me imagino que mi experiencia ayudaría porque he corrido con tres equipos diferentes y uno de ellos tuvo mucho éxito (Mercedes)”.

“Estoy en una buena posición, lo veo como un proyecto muy interesante, un equipo estadounidense, quizá diferente del poder”, resaltó Bottas.

Piloto reserva de Mercedes l CRÉDITO X:ValtteriBottas

Busca su oportunidad

El dos veces subcampeón en la Fórmula 1 resaltó que esperará la oportunidad, ya que no tiene los suficientes millones para pagar un asiento: “La experiencia siempre puede ayudar, pero hay mucha política en este deporte”.

“Yo no tengo decenas de millones para pagar un asiento. Depende del equipo, pero tengo algunos socios personales que podrían seguirme, pero no como otros. Vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Nunca se sabe si se abre alguna oportunidad”, catapultó.

Mercedes l CRÉDITO X:ValtteriBottas

Checo Pérez, es otro candidato

Recientemente, Mario Andretti, asesor de Cadillac, mencionó que en sus lista de candidatos para tomar el asiento se encuentra Sergio ‘Checo’ Pérez; sin embargo, no dio más detalles sobre su próximo piloto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO NO DESCARTA JUGAR JUNTO A LIONEL MESSI