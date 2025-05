¿Copa Oro o Mundial de Clubes con América? Raúl Jiménez deja claras sus prioridades

El verano del 2025 tendrá la disputa de un par de competencias importantes en dos aristas por completo distintas; por un lado, el Mundial de Clubes en su primera edición con 32 equipos, además de la Copa Oro, torneo de selecciones de CONCACAF.

América buscará su pase a la justa mundialista este sábado 31 de mayo enfrentando a LAFC; en dado caso de avanzar, la posibilidad de reclutar a unos cuantos refuerzos de cara al torneo, es bastante latente, pero, ¿es Raúl Jiménez una opción para reforzar a las Águilas?

Jiménez ha tenido un 'renacer' futbolístico después de su lesión | MexSport

Prioridades claras

El actual delantero del Fulham tiene claras sus metas a corto plazo, pues en una entrevista reciente con ESPN, Jiménez expresó que la prioridad en este momento es defender a la Selección Mexicana en la Copa Oro, incluso si algún equipo lo llega a considerar como refuerzo de cara al Mundial de Clubes.

"Sí, sería una bonita experiencia, algo que me llamaría mucho la atención, pero también tengo la Copa Oro y eso es algo que quiero vivir", mencionó el delantero, agregando también que la oportunidad de seguir acercándose a la cima de goleadores del Tri es algo que lo seduce.

'El Lobo de Tepeji' se acerca peligrosamente a los máximos goleadores de México | MexSport

Viejo conocido azulcrema

Jiménez no descartó regresar a jugar al futbol mexicano, en específico con América, el club que lo vio nacer como jugador: sin embargo, considera que esa situación no podrá ser posible en el futuro próximo: "Siempre he dicho que me gustaría regresar al club de donde yo salí, pero bueno, creo que todavía tengo para seguir compitiendo en Europa, para seguir haciendo cosas importantes", mencionó.

"Estoy muy contento de renovar un año más con Fulham en la mejor liga del mundo. Siempre competir en el más alto nivel me va a ayudar a seguir creciendo como futbolista, eso es lo que más quería y afortunadamente se pudo dar", concluyó.

Raúl guarda mucho cariño para las Águilas 1 MexSport

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Orbelín Pineda considera que es uno de los de más experiencia actualmente en Selección Mexicana