Memo Ochoa sobre el futuro de la portería del Tri: "No voy a bajar lo brazos"

Guillermo Ochoa no piensa ceder ante las críticas de los aficionados que piden un nuevo portero en la Selección Mexicana y piensa que todavía tiene demasiado por aportar al cuadro Tricolor.

“Me encanta vestir la camiseta de la Selección. Tampoco el camino para que yo fuera titular fue sencillo. Hubo torneos donde no jugaba, tuve entrenadores que no me convocaban, hubo Mundiales que tenía que jugar y no me pusieron. Nunca lo tuve sencillo y siempre se me exigió el dar más en lo personal y lo deportivo. Nadie me lo ha regalado y mientras siga pudiendo aportar a la Selección, no voy a bajar los brazos o dar un paso al costado. De momento, me siento capaz y feliz de estar acá”, señaló en la conferencia previa a la final de Copa Oro.

¿Y la continuidad del Jimmy Lozano?

El portero de México también habló sobre Jaime Lozano y si debe o no seguir al frente del representativo nacional.

“Jaime siempre ha estado listo. La decisión no pasa por nuestras manos y lo que necesita la selección en estos momentos es calma y tranquilidad para poder construir. A veces hay mucho ruido por encima que evita poder construir”, contó.

Memo aprovechó para recalcar que no solo es el puesto del entrenador del equipo mayor el que debe preocupar, sino que se debe atender a toda la estructura del futbol mexicano.

“Va más en el tema de la estructura, el fútbol base, el futbol amateur. Ir creciendo, pero buscando en el futbol base y ojalá que funcione en el presente, corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo y no estar destruyendo, porque nunca comenzaremos nada”, sentenció.

