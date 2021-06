Chilavert: 'Ojalá Lionel Messi diga que no se puede jugar esta Copa América'

José Luis Chilavert, exportero de la Selección de Paraguay, mencionó que jugar la Copa América es una mala idea y llamó a Lionel Messi para que lidere una oposición por parte de los jugadores.

"Nadie se preocupa por la salud de los jugadores de futbol. No es el momento para jugar la Copa América. Debería suspenderse y ver cuándo jugarla cuando pare la pandemia", dijo Chilavert para TN.

"Me encantaría que Lionel Messi, siendo el mejor jugador del mundo, diga que no se puede jugar esta Copa América. Si todos los jugadores dicen que no juegan, no hay Copa América", agregó Chilavert.

Al final la Copa América está pactada para jugarse en Brasil, luego de que Colombia y Argentina dieron un paso al costado por las problemáticas que engloba organizar un evento internacional en medio de la pandemia.