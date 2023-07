La Selección Mexicana cayó en el tercer encuentro de la Fase de Grupos de la Copa Oro, los dirigidos por Jaime Lozano perdieron por la mínima diferencia con un equipo alternativo ante Qatar, lo que ha provocado las críticas por el llamado de algunos jugadores.

Uno de los principales críticos ha sido el exdelantero del Tricolor, Carlos Hermosillo, quien no se tocó el corazón para darle y duro a Diego Lainez, actual jugador de los Tigres de la UANL, asegurando que "Vive del pasado"

"Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a la selección se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel. Lainez tiene condiciones, pero no pasó nada en Europa ni en Tigres, vive del pasado. No pienso que deba estar en Selección", comentó mediante sus redes sociales.

Recordemos que Diego Lainez no estaba contemplado para los encuentros de Nations League y tampoco para la Copa Oro, pero tuvo que ser llamado luego de la lesión de Sebastián Cordova.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF LAMENTA LOS HECHOS VIOLENTOS EN EL MÉXICO VS QATAR