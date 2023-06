Jaime Lozano 'amenaza' con un Tri arrollador en Copa Oro: "Venimos por cosas importantes"

Van por más. El Tri de Jaime Lozano no se quiere quedar con un buen arranque en la Copa Oro, este jueves jugarán su segundo partido del certamen y buscarán confirmar que la Selección Mexicana tiene el objetivo claro de llegar a lo más alto en el campeonato.

“Lo que queremos es mejorar, para mí la mejor herramienta para no quedarte en lo que hiciste es buscar puntos a mejorar que siempre los tendremos a pesar de que no tuvimos como todos tantos días, pero creo que en los detalles está el seguir sumando y seguir acercándonos a una mejor versión, que no nos relajemos y nos conformemos con lo que ya es historia como nuestro inicio en esta copa, el equipo tiene claro que venimos por cosas más importantes y no solamente por un buen inicio”

Asimismo, afirmó que está satisfecho con sus delanteros, pues más allá de que no lograron marcar, ambos cumplieron con las funciones que les solicitó el cuerpo técnico.

JAIME LOZANO ALABÓ A HENRY MARTÍN Y SANTIAGO GIMÉNEZ

“Creo que los dos hicieron muy bien las cosas, Henry (Martín) generó muchos espacios, Henry nos dio mucho soporte, regresó siempre a recibir con marca y casi nunca perdió un balón, se apoyó bien, descargó bien, tuvo alguna, creo que Antuna le centra, pero no le queda tan cómoda; Santi (Giménez) tuvo la suya también, pocas tuvieron, pero creo que están generando espacios”, declaró el entrenador del Tri.

“Van a tener más opciones en los próximos partidos porque es importante para ellos no nada más generar, sino también hacer goles porque de eso viven. Y estos dos días que pude verlos entrenar y definir, creo que los dos están afinando y están llegando a esa claridad para la definición como la tuvieron durante el torneo”, sentenció Lozano.

