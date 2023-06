Jaime Lozano debutó con una goleada ante Honduras como entrenador de la Selección Mexicana, por lo que inmediatamente ganó a la afición Tricolor, sobre todo luego del mal momento que vivió ante Estados Unidos en la Concacaf Nations Leaguel.

Y aunque su nombre empieza a ser empujado por el sector popular para quedarse como estratega del Tri, el 'Jimmy' sabe que podría salir, ya que es interino. En caso de que la decisión sea que no continúe como el DT principal, Lozano no cierra la puerta para ser el auxiliar de alguien que venga a tomar su lugar.

"Si llegas a un cuerpo técnico es porque te pidió, yo lo creo así, antes pude estar en un par y creo que si el cuerpo técnico cree que le puedo ayudar, mi ego es así de chiquito, puedo ser auxiliar de quien sea él crea que le puedo ayudar y me va a dejar un aprendizaje, lo pensaría de verdad", señaló el hoy estratega nacional en conferencia de prensa.

El 'Jimmy' destacó que él empezó este proyecto en los Tokio 2020 y quiere verlo culminado en el Mundial 2026 en casa.

"Es importante escuchar, como piensa el jugador. Yo tuve un proceso bueno, con una medalla de bronce, con muchos jugadores de este proceso de cara al 2026 y creía que tenía posibilidades de ser tomado en cuenta como un candidato más, eso decía en su momento. Si las cosas salen bien es ir sumando en la confianza del equipo, de los jugadores, del país, la afición y lo que más he recibido de ellos es agradecimiento y muestras de cariño. Sé que hay algunos otros casos que llegó de una manera muy similar a dirigir su primera Copa del Mundo", comentó.

Finalmente, detalló como se ha ganado la confianza de los jugadores en tan poco tiempo.

"Tratar de facilitarles la toma de decisión, que no sea el equipo de uno o dos, que todos tengan responsabilidades, que todos puedan lucir y se los dije, yo solamente pienso en el siguiente paso y es Haití, ya lo demás son decisiones que no me corresponden a mí, ni a los jugadores, el estar aquí, representar a México y hacer el mejor papel posible es lo mejor que me puede pasar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLAUDIO SUÁREZ 'ARREMETIÓ' CONTRA CÉSAR MONTES: 'NO ES LÍDER'