Después de haber debutado como técnico de la Selección Mexicana Mayor, con un triunfo 4-0 sobre Honduras en la Copa Oro, Jaime Lozano reconoció que parece haber hecho magia, pues logró un triunfo y mejorar al equipo; sin embargo, dejó claro que uno de los factores para el buen resultado fue que él entiende bien al jugador mexicano.

“Siempre es una bendición representar a México en cualquier parte del mundo. Como le comenté a los jugadores parece algo mágico que en tres días todo puede dar vueltas, pero yo tengo que estar muy agradecido de la confianza del jugador en nosotros porque nos conoce, tuvo un proceso de éxito y a pesar de que tuvimos muy poco tiempo, creo que el jugar es un gran jugador y eso no se le puede olvidar.

“Lo anímico es importante, creo que también es un tema cultural que viví en Juegos Olímpicos, somos mexicanos y eso es una ventaja porque nos conocemos; hoy por momento el equipo lució y brilló, tuvimos un escenario mágico, el equipo salió convencido de lo que teníamos que hacer y era lo que más buscábamos. Agradezco a la gente que nos puso en este reto y es un primer paso solido e importantísimo, pero nada más que eso, un primer paso”, dijo Lozano al término del partido.

‘Jimmy’ fue cuestionado sobre si él considera que para que el Tricolor sea exitoso debe ser dirigido por un técnico mexicano y si es que al jugador nacional debe dársele más confianza:

“No sé si tenga que ser mexicano, pero lo que más he recibido a mi llegada es el cariño de la gente, está contenta y orgullosa, no sé si tenga que ser mexicano, pero sino tiene que entender cómo somos para sacar ventaja, y yo me siento en la posición de entenderlos para que el profesional pueda desarrollarse de la mejor manera.

“Es importantísimo que como latinos confíen en uno porque la calidad está ahí, pero nos tienen que entrenarnos, darnos argumentos. No sé cómo va a acabar esta copa, pero queremos ir paso a paso, no estoy pensando en el 2026, estoy paso a paso ahora concentrándonos en Haití”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA ORO: LUIS ROMO SE VISTE DE HÉROE EN EL TRIUNFO DE MÉXICO CONTRA HONDURAS