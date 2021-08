Selección Mexicana: Nahuel Guzmán evitó hablar de Martino y el Tri en Copa Oro

El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, evitó opinar sobre el trabajo que hizo el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo'Tata' Martino, en la derrota de la Final de la Copa Oro que disputó frente a Estados Unidos.

"Del trabajo del 'Tata' no puedo hablar porque no estoy en el día a día, a veces veo los juegos, creo que ví los últimos minutos del partido (Final de la Copa Oro contra Estados Unidos), se me hace difícil opinar, el partido pasado no lo vi, no puedo opinar del trabajo en sí, por ahí habría que hablar más con los chicos que estuvieron en la selección", comentó el portero de 35 años.

El guardameta reafirmó que no había visto el partido en su totalidad pero compartió su tristeza por el resultado, después de haberse declarado un aficionado más del Tri.

"El futbol es de detalles, se define con una jugada y te tira el trabajo de toda la semana, no tengo fundamentos, herramientas para decir, es muy poco lo que pude ver de la selección. Por los jugadores que conozco y el cuerpo técnico de la Selección, que quiero mucho, soy un hincha más de México y me duele", dijo Guzmán.

El jugador de Tigres no dudó en reconocer a su compañero Miguel Ortega y destacó el nivel que tiene no sólo para guardar el arco de los felinos, sino también para cubrir en un futuro el de la Selección Mexicana.

"Creo que hay un portero que está preparado sumamente para ocupar el arco de Tigres, según mi perspectiva, según lo creo yo, veo y pienso de Miguel, para mí es un portero que si se lo propone puede ser el futuro arquero de la Selección, tiene las condiciones para lograrlo, tiene la personalidad para enfrentar cada partido que le ha tocado jugar", sentenció Nahuel.

Guzmán también habló sobre lo que le espera la próxima Jornada a Tigres, que disputará un partido contra los Guerreros el próximo sábado 7 de agosto, habló sobre lo complicado que es contender contra los Laguneros.

"Se hacen partidos super intensos porque es un equipo que corre, que mete, que presiona desde el primer minuto, han sido partidos muy buenos, muy abiertos por momentos para ambos lados", aseguró.

Al final, dio la bienvenida a sus compañeros seleccionados y se dijo feliz de tener a la escuadra casi completa para jugar, y resaltó el estado por el que pasa su compañero Francisco Meza.

"Contento de contar ya con el plantel completo, obviamente salvando la mala fortuna de la lesión del Pacho (Meza) que está todos los días y esperamos tenga una pronta recuperación", concluyó.

